Поднять сайт на сервере.

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Закрыт7 заявок205 просмотров

Добрый день. Мне нужно поднять сайт на сервере. Используется Django - python 2.7. Сколько будет стоить и сроки выполнения. Если нужны уточнения пишите.

DjangoPython
13 лет назад
Olivine
Ольга 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
1 отзыв

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