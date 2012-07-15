Настроить VPS hetzner.de

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен2 заявки414 просмотров

Теоретически оно было настроено но упал mysql и проблемы с фтп.

Срочно! Скайп ghz_ghz

Оплата Я.д, wmr

MySQL
13 лет назад
GHzz
Юрий 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

dreamhost
Алексей 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Спасибо за оперативную помощь. Адекватный исполнитель!
Проделанная работы была оплачена вовремя. Никаких проблем при выполнении задания не возникло. Рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

dreamhost
Алексей 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад