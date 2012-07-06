Настроить opensips

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрытнет заявок149 просмотров

Требуется настроить opensips ( http://opensips.org/ ) на Линуксе.

Подробности в скайп evmakar

13 лет назад
evmak
42 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров