Настройка Windows XP

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрытнет заявок198 просмотров

Нужно увеличить размер шрифтов в Windows XP. Настройки Оформление - Дополнительно почему то не сохраняются.

13 лет назад
24lance
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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