Настройка домашнего сервера

Имеем: Disk Station DS212+ подробнее тут: http://www.synology.su/products/60

На борту установлено: http://www.synology.com/products/dsm_livedemo.php

так же имеется роутер ASUS WL-520GC

Задача, настроить доступ к серверу через no-ip или любой другой сервис, то-есть хочу попадать не только локально...

P.S я читал все мануалы по этому поводу и т.д но в итого ничего не вышло