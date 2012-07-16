Добрый день. Мне нужно поднять сайт на сервере. Используется Django - python 2.7. Сколько будет стоить и сроки выполнения. Если нужны уточнения пишите.
Решение проблемы с отправкой почты на майл.ру
Здравствуйте. После переезда интернет магазина на движке вебасист на VPS с хостинга перестало отправляться уведомление о заказах на сервисы майл ру. На другие же почтовые сервисы доходят уведомления без проблем.
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