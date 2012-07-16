Решение проблемы с отправкой почты на майл.ру

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен7 заявок188 просмотров

Здравствуйте. После переезда интернет магазина на движке вебасист на VPS с хостинга перестало отправляться уведомление о заказах на сервисы майл ру. На другие же почтовые сервисы доходят уведомления без проблем.

13 лет назад
bmvr
46 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

reaper
Михаил 
43 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Всё было сделано быстро и качественно. Одно удовольствие работать с человеком.
Все решается быстро и без лишних вопросов, хороший заказчик, рекомендую.

Заявки фрилансеров

reaper
Михаил 
43 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад