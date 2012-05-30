reaper

Михаил Леднев reaper

 
41 годРоссия/Ярославль
17 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Системный администратор Linux/FreeBSD/Windows
LinuxFreeBSD
Отзывы заказчиков
prophetz
32 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Настроить mysql
Задание было выполнено хорошо
Все данные предоставлены быстро и без вопросов. Оплата своевременно. Хороший заказчик. Спасибо.
Ответный отзыв
bmvr
45 летБолгария
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Решение проблемы с отправкой почты на майл.ру
Всё было сделано быстро и качественно. Одно удовольствие работать с человеком.
Все решается быстро и без лишних вопросов, хороший заказчик, рекомендую.
Ответный отзыв
nizimov-andrei
Андрей 
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
21 день назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Расчет сервера под сайт на joomla
Все отлично. разобрались с проблемой. рекомендую как хорошего специалиста в своей области!
Определили с Андреем несколько узких мест на сайте и устранили их с помощью программиста.
Ответный отзыв
fonarev
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
20 дней назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Падает MySQL
Оперативность в работе, мастер и профи по настройке сервера. Определил причину неработоспособного сервера за пять минут. Рекомендую с ним сотрудничать.
Работаю с Константином не в первый раз. По-прежнему все хорошо.
Ответный отзыв
CastielS
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Нужно помочь настроить iptables для защиты
Гениальный человек, за 2 минуты сделал все как надо, настроил веб сервер от падений.Очень рекомендую.И сам буду с ним сотрудничать.
Работа с заказчиком оказалось простой и приятной. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
Системное администрирование
7 отзывов
от $100
от 30 дней
нет рейтинга
Служба поддержки
нет отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга