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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
10 лет назад
Задание было выполнено хорошо
Ответный отзыв
Все данные предоставлены быстро и без вопросов. Оплата своевременно. Хороший заказчик. Спасибо.
$20
10 баллов
11 лет назад
Всё было сделано быстро и качественно. Одно удовольствие работать с человеком.
Ответный отзыв
Все решается быстро и без лишних вопросов, хороший заказчик, рекомендую.
$20
10 баллов
12 лет назад
Все отлично. разобрались с проблемой. рекомендую как хорошего специалиста в своей области!
Ответный отзыв
Определили с Андреем несколько узких мест на сайте и устранили их с помощью программиста.
$30
10 баллов
12 лет назад
Оперативность в работе, мастер и профи по настройке сервера. Определил причину неработоспособного сервера за пять минут. Рекомендую с ним сотрудничать.
Ответный отзыв
Работаю с Константином не в первый раз. По-прежнему все хорошо.
$15
10 баллов
12 лет назад
Гениальный человек, за 2 минуты сделал все как надо, настроил веб сервер от падений.Очень рекомендую.И сам буду с ним сотрудничать.
Ответный отзыв
Работа с заказчиком оказалось простой и приятной. Спасибо за сотрудничество.
Системное администрирование
7 отзывов
от $100
от 30 дней
нет рейтинга
Служба поддержки
нет отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга