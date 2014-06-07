Настроить mysql

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Завершен7 заявок226 просмотров

Необходимо настроить mysql.

cpu: 4000 mhz

ram: 1000mb

Около 100.000 хитов в день.

CMS: DLE

Вообщем сейчас при 6-7 запросах время запросов около 2-3 секунд.

Задание считается выполненным, если при полной нагрузке время запросов будет

Пишите сюда или в icq: 847722

DLEMySQL
15 лет назад
prophetz
33 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

reaper
Михаил 
42 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
Задание было выполнено хорошо
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Заявки фрилансеров

reaper
Михаил 
42 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад