Установка и настройка Red5

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт8 заявок262 просмотра

Для организации он-лайн видео трансляций интересует установка и настройка на наш сервер Red5. http://ru.wikipedia.org/wiki/Red5

15 лет назад
kolpakov
45 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров