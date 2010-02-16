Нужно проапгрейдить прошивку IPhone. Вчитываться в форумы и экспериментировать времени нет. Нужна рилтайм поддержка — вы сидите на том конце и говорите, что делать (я не ламер, просто нет времени вникать во все тонкости). ...
Перенести базу с MySQL 4 на MySQL 5
Необходимо перенести базу с MySQL 4 на MySQL 5, база весит всего 4,5 Mb, при переносе неожиданно возникли проблемы с кодировкой.
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