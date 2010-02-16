Перенести базу с MySQL 4 на MySQL 5

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Закрыт9 заявок202 просмотра

Необходимо перенести базу с MySQL 4 на MySQL 5, база весит всего 4,5 Mb, при переносе неожиданно возникли проблемы с кодировкой.

MySQL
15 лет назад
evrolux
125 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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