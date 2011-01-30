Дипломная работа по менеджменту

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Закрыт6 заявок168 просмотров

Работа по менеджменту в образовании "Контроль

как функция управления в современном ДОУ"

объем 75-85 стр.

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

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Нет заявок фрилансеров