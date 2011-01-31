Дипломная работа

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Закрыт2 заявки313 просмотров

Требуется диплом на тему "склепы с уступчатым перекрытием в античной архитектуре северного причерноморья".

гл.1: истоки традиции строительства...

гл.2: классификация...

14 лет назад
oxana1985
Ксения 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

art_record_man
Алексей 
43 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв(-1)
14 лет назад
$150
7 дней
Данный автор работает с двух аккаунтов. http://www.weblancer.net/users/moxito/ Сразу могу сказать, что после предоплаты вы будете долго умолять отправить работу, а в случае корректировок ее вообще не дождетесь. Судя по всему автор не имееет понятия как вообще пишутся дипломные работы. ОЧЕРЕДНОЙ ДИЛЕТАНТ!

Заявки фрилансеров

art_record_man
Алексей 
43 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв(-1)
14 лет назад