Требуется диплом на тему "склепы с уступчатым перекрытием в античной архитектуре северного причерноморья". гл.1: истоки традиции строительства... гл.2: классификация...
Отчет по практике бух. учет
Объем: Написать 2 и 3 часть работы.20 страниц не более.
Требования: требования во вложенном файле.
Вложения: Да.Если договоримся, скину первую часть
(данные по организации), Вам нужно будет написать вторую и третью часть. Если будет нужна информация по фирме,клиент сможет скинуть.Что нужно?
Сроки: 04.02.2011
Цифры могут быть вымшлнные,никто проверять не будет!
в прикрепленном архиве первая часть отчета по преддипломной практике (скорее всего тоже требует корректировки) и приложения к Диплому по фирме ООО "ТП-Лесстрой
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