Отчет по практике бух. учет

Объем: Написать 2 и 3 часть работы.20 страниц не более.

Требования: требования во вложенном файле.

Вложения: Да.Если договоримся, скину первую часть

(данные по организации), Вам нужно будет написать вторую и третью часть. Если будет нужна информация по фирме,клиент сможет скинуть.Что нужно?

Сроки: 04.02.2011

Цифры могут быть вымшлнные,никто проверять не будет!

в прикрепленном архиве первая часть отчета по преддипломной практике (скорее всего тоже требует корректировки) и приложения к Диплому по фирме ООО "ТП-Лесстрой