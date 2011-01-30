Требуется диплом на тему "склепы с уступчатым перекрытием в античной архитектуре северного причерноморья". гл.1: истоки традиции строительства... гл.2: классификация...
Диплом Договор розничной купли-продажи
Требуется доработка диплома на тему: "Договор розничной купли-продажи".
Заказчиком выполнена теоритическая часть, отчасти дан анализ практики по вопросу диплома. Однако в целом, диплом нуждается в грамотной переработке.
Основные замечания –
1. Доработать диплом до 75-80 стр. + составить приложения.
2. Непосредственное написание Введения, заключения, 3ей главы (о ней подробно ниже), списка литературы.
3. Переработать главы 1 – 2, случае необходимости возможно изменение содержания.
4. Оформить работу в соответствии с нашими требованиями (см в приложении)
5. Самое главное.
В дипломе не выделена проблематика. Необходимо в 3ей главе четко выделить 6-7 практических проблем правового регулирования отношений в сфере действия договора.
Привести соответствующую судебную практику и возможные пути решения по каждой проблеме.
(если в работе берется практика мировых судей и раойнных судов – то обязательно по г. Южно-Сахалинск, сайты даны ниже)
Общий срок по диплому – до 20 февраля.
*** НО! В течении 2х суток (до 23:59 1 февраля по Москве) необходимо будет предоставить готовую 3 главу, либо полноценную информацию по п. 5 указанному выше.
Оплата в данном случае – поэтапная – 50% стоимости после предоставления 3ей главы (информации по проблематике),
остаток – после получения доработанной работы целиком.
Либо укажите свой вариант.
Также мы рассматриваем заявки по написанию работы с нуля (с учетом ***) и по покупке готовых работ не ранее 2010 года.
Ждем Ваших предложений с указанием стоимости.
Заявки фрилансеров
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