Диплом Договор розничной купли-продажи

Требуется доработка диплома на тему: "Договор розничной купли-продажи".

Заказчиком выполнена теоритическая часть, отчасти дан анализ практики по вопросу диплома. Однако в целом, диплом нуждается в грамотной переработке.

Основные замечания –

1. Доработать диплом до 75-80 стр. + составить приложения.

2. Непосредственное написание Введения, заключения, 3ей главы (о ней подробно ниже), списка литературы.

3. Переработать главы 1 – 2, случае необходимости возможно изменение содержания.

4. Оформить работу в соответствии с нашими требованиями (см в приложении)

5. Самое главное.

В дипломе не выделена проблематика. Необходимо в 3ей главе четко выделить 6-7 практических проблем правового регулирования отношений в сфере действия договора.

Привести соответствующую судебную практику и возможные пути решения по каждой проблеме.

(если в работе берется практика мировых судей и раойнных судов – то обязательно по г. Южно-Сахалинск, сайты даны ниже)

ams.admsakhalin.ru/

u-sahalinsky.sah.sudrf.ru...

Общий срок по диплому – до 20 февраля.

*** НО! В течении 2х суток (до 23:59 1 февраля по Москве) необходимо будет предоставить готовую 3 главу, либо полноценную информацию по п. 5 указанному выше.

Оплата в данном случае – поэтапная – 50% стоимости после предоставления 3ей главы (информации по проблематике),

остаток – после получения доработанной работы целиком.

Либо укажите свой вариант.

Также мы рассматриваем заявки по написанию работы с нуля (с учетом ***) и по покупке готовых работ не ранее 2010 года.

Ждем Ваших предложений с указанием стоимости.