Курсовая работа по статистике

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Закрыт2 заявки160 просмотров

Тема Статистика использования фонда заработной платы. нужна практическая часть на примере авиокомпании.

методички и плана нет.

срок вторник вечер.

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

moxito
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов(-2)
14 лет назад
$40
2 дня

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moxito
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов(-2)
14 лет назад