Требуется диплом на тему "склепы с уступчатым перекрытием в античной архитектуре северного причерноморья". гл.1: истоки традиции строительства... гл.2: классификация...
Курсовая работа по статистике
Тема Статистика использования фонда заработной платы. нужна практическая часть на примере авиокомпании.
методички и плана нет.
срок вторник вечер.
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