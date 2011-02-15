Реферат по социологии

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен10 заявок267 просмотров

1.Социология. Тема:"Социология как наука.История социологии."

План работы:

1) Определите предмет социологии

2) Ваши ожидания от данного курса?

3) Назвать три наиболее близкие и наиболее удаленные от социолог науки:

а) по объекту изучения;

б) по методам исследования.

4) Фамилия,каких трех социологов Вы знаете?

5) Кто и когда (примерно) ввел понятие "социология"?

Объем работы 10 страниц,4 источника литературы.

анти 85%

цена 200 р.

срок 10.02

14 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

scorpion081181
Наталья 
43 года
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$8
5 дней
Рекомендую Наталью как очень ответственного автора, работы выполняются качественно и достойно
Спасибо большое Елене за понимание, за своевременную оплату. Очень приятно работать с таким заказчиком.)))))

Заявки фрилансеров

scorpion081181
Наталья 
43 года
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад