Необходимо создать флаш баннер в 2- языковых версиях Размер 200х90 Исходная картинка прилагается. Понимаю, что ничего приличного сдеть в размер 200*90 нельзя, но все-же самое простое без пробем получиться. Пример — приехал ...
Разработка баннера и логотипа
Необходимо на основе 2 сайтов разработать 2 рекламных баннера (отличие по размеру) и 2 логотипа по заданным размерам.
По сути логотип уже есть, просто на его основе необходима коррекция.
Подробнее при личном контакте.
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