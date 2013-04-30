Создание флеш-баннера

Необходимо создать флаш баннер в 2- языковых версиях

Размер 200х90

Исходная картинка прилагается.

Понимаю, что ничего приличного сдеть в размер 200*90 нельзя, но все-же самое простое без пробем получиться. Пример — приехал логотип — за ним название и потом по кругу. Разница в баннерах только в том. что с одного ссылка пойдет на http://www.firrogi.gr/ru/, а с другого на http://www.firrogi.gr/el/ Ваша цена?