Создание флеш-баннера

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен10 заявок147 просмотров

Необходимо создать флаш баннер в 2- языковых версиях

Размер 200х90

Исходная картинка прилагается.

Понимаю, что ничего приличного сдеть в размер 200*90 нельзя, но все-же самое простое без пробем получиться. Пример — приехал логотип — за ним название и потом по кругу. Разница в баннерах только в том. что с одного ссылка пойдет на http://www.firrogi.gr/ru/, а с другого на http://www.firrogi.gr/el/ Ваша цена?

12 лет назад
onoyko
Павел 
59 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
63 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

seregab_90
Серёга 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$50
1 день
Быстро и качественно, рекомендую
Рад был сотрудничеству! Большой Вам +

Заявки фрилансеров

seregab_90
Серёга 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад

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