Добрый день. Нужно валидно, кроссбаузерно сверстать шаблон для Wordpress. Оплата: половину после демонстрации шаблона в сети, остальное после установки и настройки на моем сайте. Гарантирую порядочность, требую качества. Жду предложений с ценами.
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день. Требуется внимательный работник для наполнения интернет магазина. Движок Opencart. Если не знаете админку, напишу инструкцию по по наполнению. Есть прайс лист в формате excel, нужно переносить из него название товара, производителя и цену, найти в интернете ...Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Требования к дизайну. smeshnieanekdoti.ru Заготовка движка находится на http://anekdot77.jino.ru/ Ширина: 1024px. Сайт с постоянно пополняющейся коллекцией анекдотов, дизайн должен быть максимально простым и не режущим взгляд. Светло-серые тона- самое оно. В правой части находится облачко тегов, нужно ...Завершен12 лет назад
Требуется грамотный человек для написания десяти статей на финансовую тему. После выполнения проекта возможно дальнейшее сотредничество. Требования к статьям: не менее 1500 знаков. 100% уникальность. Темы для статей: Финансы, Рынок, Банки, Компании, Страховка, Карьера, Недвижимость, ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $100
Движок WP или drupal. Дизайн и структура сайта на подобии - http://www.finansy.asia/ . Требования к дизайну: Уникальный, приятный, удобный, деловой. Требования к верстке: кроссбраузерная, легкая. Требования к движку: Регистрация для журналистов, возможность добавлять картинки к ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Есть готовый дизайн в PSD. Нужно сделать из него шаблон для Drupal или WP. Вёрстка должна быть адаптирована под браузеры: Explorer, Google Chrome, Opera... Возможно заинтересует дальнейшая подборка и донастройка модулей и движка под работу этого ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $30
Необходимо разработать логотип для сайта ngproject.ru . Он будет находиться в шапке и немного измененный в подвале. Суть задания сделать лого по тем же размерам и для того дизайна, который сейчас на сайте, ...Завершен13 лет назад
- $50
Необходимо разработать приятный и легкой дизайн сайта посвященного домашним кинотеатрам. И лого для него. Подробности в личку.Завершен13 лет назад
- $50
Необходим привлекательный, приятный дизайн для сайта DiYproject.ru Сайт будет- на подобии, этого - sdelay-sam.su но интереснее)) Результат работы- главная страница .psd и лого .psd . Для страницы нужно разработать логотип ...Завершен13 лет назад