AlexLight

Александр AlexLight

 
43 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сверстать шаблон для сайта на Wordpress.

    Добрый день. Нужно валидно, кроссбаузерно сверстать шаблон для Wordpress. Оплата: половину после демонстрации шаблона в сети, остальное после установки и настройки на моем сайте. Гарантирую порядочность, требую качества. Жду предложений с ценами.

    WordPressСайт на WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Наполнение интернет магазина

    Добрый день. Требуется внимательный работник для наполнения интернет магазина. Движок Opencart. Если не знаете админку, напишу инструкцию по по наполнению. Есть прайс лист в формате excel, нужно переносить из него название товара, производителя и цену, найти в интернете ...

    OpenCartНаполнение интернет магазина
    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн сайта.

    $100

    Требования к дизайну. smeshnieanekdoti.ru Заготовка движка находится на http://anekdot77.jino.ru/ Ширина: 1024px. Сайт с постоянно пополняющейся коллекцией анекдотов, дизайн должен быть максимально простым и не режущим взгляд. Светло-серые тона- самое оно. В правой части находится облачко тегов, нужно ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуется написать 10 статей.Тематика финансы.

    Требуется грамотный человек для написания десяти статей на финансовую тему. После выполнения проекта возможно дальнейшее сотредничество. Требования к статьям: не менее 1500 знаков. 100% уникальность. Темы для статей: Финансы, Рынок, Банки, Компании, Страховка, Карьера, Недвижимость, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн + верстка шаблона + настройка cms

    $100

    Движок WP или drupal. Дизайн и структура сайта на подобии - http://www.finansy.asia/ . Требования к дизайну: Уникальный, приятный, удобный, деловой. Требования к верстке: кроссбраузерная, легкая. Требования к движку: Регистрация для журналистов, возможность добавлять картинки к ...

    DrupalВерстка шаблона
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать сайт из psd в шаблон для drupal или WP

    $100

    Есть готовый дизайн в PSD. Нужно сделать из него шаблон для Drupal или WP. Вёрстка должна быть адаптирована под браузеры: Explorer, Google Chrome, Opera... Возможно заинтересует дальнейшая подборка и донастройка модулей и движка под работу этого ...

    Drupal
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн части страницы и разработка логотипа.

    $30

    Необходимо разработать логотип для сайта ngproject.ru . Он будет находиться в шапке и немного измененный в подвале. Суть задания сделать лого по тем же размерам и для того дизайна, который сейчас на сайте, ...

    Логотип для сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нарисовать дизайн сайта

    $50

    Необходим привлекательный, приятный дизайн для сайта DiYproject.ru Сайт будет- на подобии, этого - sdelay-sam.su но интереснее)) Результат работы- главная страница .psd и лого .psd . Для страницы нужно разработать логотип ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
iguodala
29 летМолдова
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Сверстать шаблон для сайта на Wordpress.
Крайне приятно работать. Только приятные впечатления. Буду рад, если случиться ещё поработать с Александром.
Роман выполнил работу качественно и в срок! Помимо верстки шаблона, с участием помог навести порядок на сайте. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
sozidai
Антон 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Дизайн сайта.
Сотрудничеством доволен, четкое ТЗ, своевременная оплата.
Антон нарисовал отличный сайт и выполнил работу в строгом соответствии с ТЗ. Быстро реагировал на пожелания возникшие по ходу. Как и обещал предоставил несколько вариантов дизайна, от которых мы и отталкивались обсуждая конечный вид сайта. Доволен всем. Советую, как ответственного и грамотного дизайнера.
Ответный отзыв
Desperados
Мирослав 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Дизайн части страницы и разработка логотипа.
Всегда приятно работать с такими людьми. Огромный плюс заказчику в том, что он на связи, не пропадает неделями как некоторые. Оплату произвёл мгновенно.
Станислав грамотно справился с заданием. Сделал проект быстро, не пропадал. Очень доволен его работой. Приятный в общении, понимает задание с полуслова. Советую!!!!
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kopeika
Раф 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Нарисовать дизайн сайта
Приятный в общение заказчик! Четкие требования и моментальная оплата! Готов сотрудничать дальше!
Отличная работа. Все сделано в полном соответствии с ТЗ. С Алексеем приятно общаться, легко работать. Обязательно обращусь еще.
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dm_marchenko
Алекс 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
25 отзывов
$50
10 баллов
13 лет назад
Дизайн сайта персонально для dm_marchenko
Очень доволен работой с Александром. Грамотное ТЗ, мгновенное утверждение, молниеносная оплата. Всем рекомендую. Мои +10!
Дмитрий грамотно выполнил проект, быстро и качественно. К делу подошел с полной ответственностью. С ним легко и приятно общаться. Советую воспользоваться его услугами!!!
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