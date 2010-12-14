Очень приятно было работать с Артемом. С поставленной задачей - создание модуля опросника - он отлично справился. В ходе работы были обнаружены некоторые нюансы, которые мы не учли в ТЗ. Тем не менее, все они были решены. Очень приятное отношение к клиенту - все возникающие вопросы Артем доступно и доходчиво объяснял, кроме того, не могу не отметить, что работа была выполнена за привлекательную цену и, что важно, качественно. Большое спасибо, Артем, при необходимости будем и впредь обращаться к вам ;)