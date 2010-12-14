Evraziya

Евразия Evraziya

 
31 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание модуля для опросов (CMS Drupal)

    Необходимо создать модуль, который будет формировать опросы (формы для заполнения). Опросы составляются администратором сайта, который имеет доступ к административной части CMS и имеет право на администрирование CMS. Опрос представляет собой список вопросов, сформированные администратором. ...

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн рекламной наклейки на авто

    $100

    Добрый день. Цель данного проекта — придумать дизайн рекламной наклейки на поверхность автомобиля. Марка машины — citroen jumper (см. фото). Обращаем внимание, что на правой стороне машины находится сдвижная дверь, а задние ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн рекламной наклейки на авто

    $100

    Добрый день. Цель данного проекта - придумать дизайн рекламной наклейки на поверхность автомобиля. Марка машины - citroen jumper (см. фото). Обращаем внимание, что на левой стороне машины находится сдвижная дверь, а задние ...

    Наружная реклама2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание здания в 3D

    $1000

    Нужен рисунок для главной страницы сайта. Качественное и четкое изображение объекта (3D) в разрезе с прилегающей территорией. Изображение занимает всю площадь страницы. Изображение должно отображать инженерную начинку объекта. Прмеры: www.erguvanplatin.com/ st.free-lance.ru/users/Le... ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сайт для evraziya-cod.su

    $1000

    Требуется разработать сайт "под ключ" – верстка, CMS, дизайн, наполнение статьями и изображениями. ТЗ прикреплено. Тексты для наполнения и изображение для главной страницы (рисунок дата-центра, его разрез), галерей предоставлю. ТЗ обсуждаемо. CMS ...

    Сайты «под ключ»26 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание сайта "под ключ"

    $500

    Требуется разработать сайт "под ключ" по тематике дата-центров – верстка, CMS, дизайн, наполнение статьями и изображениями. ТЗ прикреплено. Тексты для наполнения и изображение для главной страницы, галерей предоставлю. ТЗ обсуждаемо. CMS на ...

    Сайты «под ключ»41 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка логотипа

    $50

    Добрый день! Задача данного конкурса - создание логотипа для компании, занимающейся строительством дата-центров (ЦОДов) и серверных помещений. На данный момент разрабатывается сайт – www.evraziya-cod.su (пока не работает). Именно для него и требуется ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание логотипа

    $33

    Необходимо создать логотип для компании Евразия – evraziya.su/ . На данный момент в компании 2-а направления: 1) строительство и ремонт любых объектов площадью от 200 кв. м (квартирами не занимаемся, в основном ...

    Логотипы и Знаки13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание рисунка для сайта

    $250

    Нужен рисунок для главной страницы сайта. Качественное и четкое изображение объекта (3D) в разрезе с прилегающей территорией. Изображение занимает всю площадь страницы. Изображение должно отображать инженерную начинку объекта. Прмеры: www.erguvanplatin.com/ st.free-lance.ru/users/Le... ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

eko-n-tech
Лёзин 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$475
10 баллов
12 лет назад
Создание модуля для опросов (CMS Drupal)
Drupal
Отличный заказчик, было очень приятно работать. ТЗ очень чётко и грамотно составлено и самое главное - заказчик знает чего хочет, что не может не радовать + моментальная оплата после сдачи проекта. В ходе проекта возникли доработки, которые также были оценены и своевременно оплачены. Надеюсь и на дальнейшее сотрудничество.
Очень приятно было работать с Артемом. С поставленной задачей - создание модуля опросника - он отлично справился. В ходе работы были обнаружены некоторые нюансы, которые мы не учли в ТЗ. Тем не менее, все они были решены. Очень приятное отношение к клиенту - все возникающие вопросы Артем доступно и доходчиво объяснял, кроме того, не могу не отметить, что работа была выполнена за привлекательную цену и, что важно, качественно. Большое спасибо, Артем, при необходимости будем и впредь обращаться к вам ;)
Ответный отзыв
solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Дизайн рекламной наклейки на авто
Спасибо за проведение интересного конкурса по оформлению машины. Отличный заказчик, вежливое и приятное ведение беседы. Четко поставленная задача, своевременная оплата проекта. Буду рада дальнейшему сотрудничеству и новым заказам! Успехов Вам! Всем рекомендую!!!
Сотрудничали с Еленой по вопросу дизайна наклейки на авто. Елена показала себя с лучшей стороны - предоставила интересные варианты макета, учитывала все наши пожелания и вносила коррективы. Приятная во всех отношениях девушка - вежливое общение, соблюдение всех сроков, проработка деталей. Рекомендуем Елену как ответственного и надежного исполнителя
Ответный отзыв
SLOM
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$900
10 баллов
13 лет назад
Создание здания в 3D
Как всегда было приятно работать с этой фирмой. На этот раз задание было творческим и интересным, мне предоставили полную свободу выбора и действий. Замечаний и правок практически не было. Оплата была произведена своевременно и в полном объеме удобным для меня способом! Буду рад в будущем новым заказам.
Уже второй раз прибегаем к услугам Евгения, о чем не жалеем. Евгений выполнил очередной проект в точно оговоренные сроки, отчитываясь по ходу работ и прислушиваясь ко всем нашим пожеланиям. Стоит также отметить, что конкретного видения конечного результата у нас не было, то есть он ориентировался исключительно на наши ассоциации. работой мы очень довольны, если представится случай - обратимся снова к нему.
Ответный отзыв
SLOM
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$130
10 баллов
14 лет назад
Создание рисунка для сайта
Был рад работать с Денисом. Отличный работодатель. Предоставил четкое тех задание и все необходимые материалы. Если по ходу работы возникали вопросы и неясности тут же все пояснял и прилагал необходимые фотографии и ссылки на видео. Благодаря чему работа была выполнена в срок и с минимальными переделками. Расчет по оплате был произведен вовремя и в полном объеме как договаривались. Всем фрилансерам рекомендую сотрудничать с Денисом.
Евгений – прекрасный дизайнер и ответственный исполнитель. Сделал красивое и качественное изображение, с точнейшей прорисовкой деталей и сложного оборудования, в строго оговоренные сроки (изображение стало лицом сайта www.evraziya-cod.su). В процессе работы всегда был доступен, давал грамотные и полезные рекомендации, очень быстро вносил правки и пожелания, возникающие по ходу дела. Работой с Евгением очень доволен, рекомендую его как надежного, качественного и честного исполнителя!
Ответный отзыв