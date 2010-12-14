Необходимо создать модуль, который будет формировать опросы (формы для заполнения). Опросы составляются администратором сайта, который имеет доступ к административной части CMS и имеет право на администрирование CMS. Опрос представляет собой список вопросов, сформированные администратором. ...
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Добрый день. Цель данного проекта — придумать дизайн рекламной наклейки на поверхность автомобиля. Марка машины — citroen jumper (см. фото). Обращаем внимание, что на правой стороне машины находится сдвижная дверь, а задние ...Наружная реклама1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
Добрый день. Цель данного проекта - придумать дизайн рекламной наклейки на поверхность автомобиля. Марка машины - citroen jumper (см. фото). Обращаем внимание, что на левой стороне машины находится сдвижная дверь, а задние ...Наружная реклама2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Нужен рисунок для главной страницы сайта. Качественное и четкое изображение объекта (3D) в разрезе с прилегающей территорией. Изображение занимает всю площадь страницы. Изображение должно отображать инженерную начинку объекта. Прмеры: www.erguvanplatin.com/ st.free-lance.ru/users/Le... ...3D-графика1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $1000
Требуется разработать сайт "под ключ" – верстка, CMS, дизайн, наполнение статьями и изображениями. ТЗ прикреплено. Тексты для наполнения и изображение для главной страницы (рисунок дата-центра, его разрез), галерей предоставлю. ТЗ обсуждаемо. CMS ...Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Требуется разработать сайт "под ключ" по тематике дата-центров – верстка, CMS, дизайн, наполнение статьями и изображениями. ТЗ прикреплено. Тексты для наполнения и изображение для главной страницы, галерей предоставлю. ТЗ обсуждаемо. CMS на ...Сайты «под ключ»41 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
Добрый день! Задача данного конкурса - создание логотипа для компании, занимающейся строительством дата-центров (ЦОДов) и серверных помещений. На данный момент разрабатывается сайт – www.evraziya-cod.su (пока не работает). Именно для него и требуется ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $33
Необходимо создать логотип для компании Евразия – evraziya.su/ . На данный момент в компании 2-а направления: 1) строительство и ремонт любых объектов площадью от 200 кв. м (квартирами не занимаемся, в основном ...Логотипы и Знаки13 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Нужен рисунок для главной страницы сайта. Качественное и четкое изображение объекта (3D) в разрезе с прилегающей территорией. Изображение занимает всю площадь страницы. Изображение должно отображать инженерную начинку объекта. Прмеры: www.erguvanplatin.com/ st.free-lance.ru/users/Le... ...3D-графика1 исполнительЗавершен14 лет назад