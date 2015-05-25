Упаковка/Этикетка/Фирменный стиль

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https://www.fl.ru/users/LadyDiz/opinions/?sort=1&period=&author=0#op_head

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

1. Предоставление подробного ТЗ заказчиком.

2. Оговаривается количество вариантов, от чего и получается цена и сроки.

3 .Выбираем вариант, дорабатываем с учетом всех правок.

4. Оплата

5. Предоставление макетов в следующих форматах: ai, pdf, psd, tiff, eps, jpeg, cdr.

Полиграфический дизайн

Упаковка

Этикетка

Фирменный стиль

Логотипы

Наружная реклама

Иллюстрации

Выигранные конкурсы:

http://www.weblancer.net/projects/242095.html

http://www.weblancer.net/contests/669108.html

http://www.weblancer.net/contests/689216.html

Выигранный тендер

https://www.weblancer.net/projects/327344.html

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