LadyDiz

Екатерина LadyDiz

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Упаковка/Этикетка/Фирменный стиль

ОТЗЫВЫ О МОЕЙ РАБОТЕ МОЖНО ПОЧИТАТЬ ТУТ:

https://www.fl.ru/users/LadyDiz/opinions/?sort=1&period=&author=0#op_head

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: 

1. Предоставление подробного ТЗ заказчиком.

2. Оговаривается количество вариантов, от чего и получается цена и сроки.

3 .Выбираем вариант, дорабатываем с учетом всех правок.

4. Оплата

5. Предоставление макетов  в следующих форматах: ai, pdf, psd, tiff, eps, jpeg, cdr.

Полиграфический дизайн

Упаковка

Этикетка

Фирменный стиль

Логотипы

Наружная реклама

Иллюстрации

Выигранные конкурсы:

http://www.weblancer.net/projects/242095.html

http://www.weblancer.net/contests/669108.html

http://www.weblancer.net/contests/689216.html

Выигранный тендер

https://www.weblancer.net/projects/327344.html

Республика Крым

Тел.: +7 918 6000 898

Портфолио

Отзывы заказчиков

vlad-lrs
41 год
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Доработка и представление логотипа
Отличная работа
Рекомендую, отличный заказчик, своевременная оплата, четкая постановка задачи.
Ответный отзыв
dgarik
Игорь 
41 год
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва
$100
10 баллов
10 лет назад
Дизайн 2х этикеток + логотип (полиграфия)
CorelDRAW
Спасибо за сотрудничество.
Четкая постановка задачи, своевременная оплата! Рекомендую.
Ответный отзыв
uedru
Глеб 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$79
10 баллов
10 лет назад
Нужен дизайн этикетки
Все сделано быстро, исполнитель всегда на связи, результат (дизайн этикетки) понравился.
Спасибо за доверие, работать с вами очень понравилось, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
infernaldesu
Андрей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Дизайн ленточки-обертки на мыло
Практически сразу поняла суть задачи, и воплотила в хорошем виде, а также постоянно на связи. Хороший специалист!
Отличный заказчик и просто очень приятный в общении человек, точно знает чего хочет, оплатил быстро и сразу. Рекомендую.
Ответный отзыв
An7on
Антон 
43 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$80
10 баллов
10 лет назад
Разработать логотип и этикетку
Очень талантливый дизайнер, на мой взгляд
Только положительный отзыв, рекомендую.
Ответный отзыв
Дизайн продукции
3 отзыва
$15/час
от $100от 3 дней
нет рейтинга