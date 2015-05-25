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https://www.fl.ru/users/LadyDiz/opinions/?sort=1&period=&author=0#op_head
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
1. Предоставление подробного ТЗ заказчиком.
2. Оговаривается количество вариантов, от чего и получается цена и сроки.
3 .Выбираем вариант, дорабатываем с учетом всех правок.
4. Оплата
5. Предоставление макетов в следующих форматах: ai, pdf, psd, tiff, eps, jpeg, cdr.
Полиграфический дизайн
Упаковка
Этикетка
Фирменный стиль
Логотипы
Наружная реклама
Иллюстрации
Выигранные конкурсы:
http://www.weblancer.net/projects/242095.html
http://www.weblancer.net/contests/669108.html
http://www.weblancer.net/contests/689216.html
Выигранный тендер
https://www.weblancer.net/projects/327344.html
Республика Крым
Тел.: +7 918 6000 898
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