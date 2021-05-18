Отредактировать страницы на Tilda

$50
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Завершен2 заявки304 просмотра

Необходимо внести правки и создать дубли страниц на Tilda

Tilda
4 года назад
guest_16158998174341
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

thefrest
Виталик 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 часа назад
4 года назад
$50
1 день
Escrow
Сотрудничаем с Виталиком не в первый раз! 100% рекомендуем его как крутого ответственного исполнителя. Сделал все в кратчайший срок, внес все наши правки и всегда был на связи.
Все круто, как обычно) Приятно иметь дело. Постановка задачи, оплата, обратная связь - 5/5. Рекомендую! И буду рад посотрудничать еще :)

Заявки фрилансеров

Татьяна
 
49 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
2 отзыва
4 года назад
thefrest
Виталик 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 часа назад
4 года назад
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