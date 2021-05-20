Нужно разработать дизайн лендинга для видеопродакшена. Эргономика и современный дизайн. Интересует: 1. цена и варанты оплаты 2. условия, сроки и процесс работы 3. примеры ваших работ релевантно запросу.
Редизайн 5 блоков
Есть готовый сайт , хочу поменять на нем 5 блоков, не нравятся они мне. Кто готов взяться ,пишите!
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