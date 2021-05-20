Редизайн 5 блоков

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Завершен53 заявки477 просмотров

Есть готовый сайт , хочу поменять на нем 5 блоков,  не нравятся они мне. Кто готов взяться ,пишите!

4 года назад
danilgaleyev
Данил 
34 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vitkachuk
23 года
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад
$20
1 день
Отличный дизайнер и приятный человек, очень оперативный, приятный опыт работы. Всем рекомендую!
Отличный заказчик, максимально понятная задача, благодаря этому получилось выполнить установленную задачу. Быстрая оплата, вообщем все круто!! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

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