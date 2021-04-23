Дизайн сайтов

Здравствуйте! Я – ВЕБ ДИЗАЙНЕР.

Создаю простые и удобные сайты для Вашего бизнеса. Разработка веб-интерфейсов является основной моей деятельностью, это позволяет мне включаться во все проекты на 100%.

Работаю в Figma и Adobe Photoshop.

Как я работаю:

1. Прототип (набросок, что бы вы имели представление из чего будет состоять Ваш сайт) с возможностью внесения правок;

2. Наполнение сайта всей необходимой информацией с упором на маркетинг и функциональность;

3. Дизайн сайта с финальными правками;

4. На выходе готовая работа.

Буду рада знакомству и сотрудничеству!

Связаться со мной можно:

Мои работы: