Дизайн сайтов
Здравствуйте! Я – ВЕБ ДИЗАЙНЕР.
Создаю простые и удобные сайты для Вашего бизнеса. Разработка веб-интерфейсов является основной моей деятельностью, это позволяет мне включаться во все проекты на 100%.
Работаю в Figma и Adobe Photoshop.
Как я работаю:
1. Прототип (набросок, что бы вы имели представление из чего будет состоять Ваш сайт) с возможностью внесения правок;
2. Наполнение сайта всей необходимой информацией с упором на маркетинг и функциональность;
3. Дизайн сайта с финальными правками;
4. На выходе готовая работа.
Буду рада знакомству и сотрудничеству!
Связаться со мной можно:
- Инстаграм: @oda.ya.natasha
- Telegram: +79133158619
- WhatsApp: +79133158619
- Facebook: Natalya Koreneva
- Вконтакте: id228879042
Мои работы:
- Behance: n890693003a036
- Инстаграм (с работами): @web.womens
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
4 года назад
Figma
Всё сделано отлично!
Ответный отзыв
Все хорошо.
$80
10 баллов
4 года назад
С Натальей работаю в первый раз , и не смотря на то, что она новичок, выполнила работу качественно, а главное в срок. Без сомнений обращусь снова))
Ответный отзыв
Все отлично.