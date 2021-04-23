Webwomens

Наталья Webwomens

 
27 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Дизайн сайтов

Здравствуйте! Я – ВЕБ ДИЗАЙНЕР.

Создаю простые и удобные сайты для Вашего бизнеса. Разработка веб-интерфейсов является основной моей деятельностью, это позволяет мне включаться во все проекты на 100%.

Работаю в Figma и Adobe Photoshop.

Как я работаю:

1. Прототип (набросок, что бы вы имели представление из чего будет состоять Ваш сайт) с возможностью внесения правок;

2. Наполнение сайта всей необходимой информацией с упором на маркетинг и функциональность;

3. Дизайн сайта с финальными правками;

4. На выходе готовая работа.

Буду рада знакомству и сотрудничеству!

Связаться со мной можно:

Мои работы:

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

EasyWebstudio
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Дизайн главной страницы для сайта
Figma
Всё сделано отлично!
Все хорошо.
Ответный отзыв
ufalabadv
37 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов
$80
10 баллов
4 года назад
Требуется разработка лендинга
С Натальей работаю в первый раз , и не смотря на то, что она новичок, выполнила работу качественно, а главное в срок. Без сомнений обращусь снова))
Все отлично.
Ответный отзыв