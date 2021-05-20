GarantDesign

🔥 Создаю мощные инструменты продаж, согласно последним трендам дизайна

Всем привет!

Меня зовут Руслан, я из города Сочи. В дизайне уже более 7 лет. Занимался разработкой рекламных баннеров, афиш, пригласительных буклетов, дизайном визиток. Вскоре перебрался в web-индустрию, так же работал в рекламной сфере только уже делая HTML и AMP Баннеры (рекламные баннеры с самой высокой скоростью загрузки). Позже, работая в студии, приступил к созданию полноценных web-сайтов по главным канонам, это значит, что сайт должен быть удобным для пользователя, и выполнять свою цель (продавать товар, привлекать новых покупателей, собирать обратную связь и т.д.)

Буду рад помочь Вам и Вашему бизнесу!

Работаю в программах: