Дизайн лендинга + страница

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Закрыт83 заявки1953 просмотра

Необходимо сделать дизайн по готовым прототипам

1. Длинный лендинг

2. Короткая страница

+ адаптивы 1000px, 768px, 480px, 320px

Дизайн нужно выполить в Figma.

Стиль работы и цветовую гамму обозначу непосредственно при личной беседе.

Ссылка на прототипы в Figma

https://www.figma.com/file/FFOcv7ehdl6ajkAm1sgV86/Untitled?node-id=0%3A1

FigmaNode.js
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