Есть страничка на мобильной версии сайта joomla ресторанной тематики, которая формируется компонентом. Необходимо оформить ее в трех стилях (соответствует стилю оформления ресторанов): - классика - хайтек - лофт Стиль должен ...
Дизайн Landing Page
Здравствуйте!
Есть задача отрисовать макет посадочной страницы. ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1xgjznDyDR7qtnEe-9I3hX8GnvtSx0DPWI9MJw0L6Fkg/edit
Работу нужно будет разделить на 2 этапа:
а) первый экран в двух вариантах
б) отрисовка оставшейся части лендинга
Когда сможете начать, какие сроки и стоимость каждого этапа? Также просьба отдельно указать стоимость адаптивной версии всего лендинга.
В идеале хотелось бы получить окончательный вариант до 26-27 мая, лучше еще раньше
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