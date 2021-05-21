Дизайн Landing Page

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Закрыт24 заявки461 просмотр

Здравствуйте!

Есть задача отрисовать макет посадочной страницы. ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1xgjznDyDR7qtnEe-9I3hX8GnvtSx0DPWI9MJw0L6Fkg/edit

Работу нужно будет разделить на 2 этапа:

а) первый экран в двух вариантах

б) отрисовка оставшейся части лендинга

Когда сможете начать, какие сроки и стоимость каждого этапа? Также просьба отдельно указать стоимость адаптивной версии всего лендинга.

В идеале хотелось бы получить окончательный вариант до 26-27 мая, лучше еще раньше

4 года назад
alex_vezhnin
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