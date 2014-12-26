alex_vezhnin

Макеты в аттаче, ТЗ https://docs.google.com/document/d/1txVJIAMR1odYcVXu-HvqItYolp0Sl94eD949hO1qI4g/edit?usp=sharing
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей
- $50Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Здравствуйте! Есть задача отрисовать макет посадочной страницы. ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1xgjznDyDR7qtnEe-9I3hX8GnvtSx0DPWI9MJw0L6Fkg/edit Работу нужно будет разделить на 2 этапа: а) первый экран в двух вариантах б) отрисовка ...Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! С прошедшим вас Новым Годом и с наступающим Рождеством!) Необходимо сделать верстку лендинга в соответствии с прикрепленным техническим заданием. От исполнителя хочу получить качественно выполненную ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $185
Здравствуйте! Необходимо создать дизайн лендинга в соответствии с прикрепленным техническим заданием. Понимаю, что хочу достаточно много для указанного бюджета, однако готов предложить взамен: - увеличенные ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
4 года назад
Работа над проектом прошла успешно! Четкое ТЗ и конструктивное общение по проекту этому способствовало)) Мои лучшие рекомендации Александру как заказчику))
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством с Еленой! Что могу отметить: - в плане дизайна удалось получить именно то, что я хотел и даже лучше за счет ряда идей Елены. Мало того, работа пришлась по душе людям, которым обычно не нравится ничего - все договоренности по срокам были соблюдены в полной мере - Елена очень приятная в общении, быстро отвечает и задает правильные вопросы. Видно, что человеку нравится, что он делает и не все равно на итоговый результат. Однозначно рекомендую и буду обращаться еще!
$35
10 баллов
10 лет назад
Все прошло на высшем уровне. Точнейшее ТЗ, оперативная связь, моментальная оплата. Александр показал себя как ответственный заказчик. Рекомендую однозначно.
Ответный отзыв
Со всей смелостью могу рекомендовать Сергея как настоящего профессионала HTML-верстки и всего что с ней связано! 1. Качество работы на высочайшем уровне с соблюдением всех сроков и требований! Долго искал к чему можно было бы придраться) 2. Цена также приятно удивила! Мне предлагали цену более, чем в 10 раз и не факт, что сделали бы лучше Что еще особо отличает Сергея - указанная им стоимость работы соответствует действительности Поясню: среди HTML верстальщиков почему то принято оставлять заявки с одной суммой, а при личной переписке они озвучивают суммы как минимум в 2 раза дороже. При этом даже соглашаясь на их условия они умудрялись "сливаться" - кто то уже взял другой проект, у кого то неожиданные "семейные обстоятельства" и т.п. У меня таких товарищей набралось 5-6 и я потерял на этом около 2 дней, пока не вышел на Сергея 3. Сергей всегда онлайн и практически моментально реагирует на сообщения. Для фрилансера это не просто плюс - это ОГРОМНЫЙ ПЛЮС! 4. Мне очень понравилось, что Сергей предпочитает общаться только по делу и не задает глупых вопросов. Экономия чужого времени - редкое качество в наши дни 5. Сергей пошел мне на встречу и внес дополнительные правки по тем моментам, которые я упустил при составлении ТЗ. Резюмируя: такого соотношения "цена/качество", да еще и с ответственностью и открытостью исполнителя найти практически невозможно... Но мне повезло и может повезти вам, если обратитесь к Сергею) А за выполненную работу еще раз СПАСИБО!
$185
10 баллов
10 лет назад
О работе с Александром остались только положительные впечатления: 1. Перед началом работы было предоставлено очень подробное ТЗ, в котором были учтены все мелочи. 2. Александр очень вежлив и корректен в общении. 3. Что особо важно, так это то, что Александр прислушивается к исполнителю в плане корректировок ТЗ и не вносит безумных правок. 4. С оплатой никаких проблем. Все в полном объеме и без задержек. В заключении хочется пожелать всем побольше таких заказчиков как Александр, ну а самому Александру успехов в проектах!
Ответный отзыв
РЕКОМЕНДУЮ! Сергея по праву можно назвать профессиональным Веб-Дизайнером (именно с большой буквы!) и вот почему: 1. Сергей умеет не просто нарисовать шаблон в фотошопе, а чувствует нюансы цветов, понимает как правильно расположить элементы и т.д. Т.е. видно, что Сергей любит свою работу и вкладывает в нее душу. 2. Качество итоговой работы на высочайшем уровне! Проработаны просто мельчайшие нюансы и настолько тонко, что даже не сразу доходит почему сделано именно так, а не иначе... 3. Все договоренности по срокам были полностью соблюдены! 4. Сергей всегда на связи и "неожиданно" не исчезает 5. В итоговой работе мы получили намного больше, чем просили в ТЗ более чем на 40 страниц Если честно, делиться такими профессионалами не охото, т.к. их единицы (я профессионально в сфере интернет-технологий более 5 лет и знаю о чем говорю). С другой стороны такие люди как Сергей делают наш интернет лучше. С удовольствием продолжу сотрудничество и буду рекомендовать всем, кому понадобятся услуги веб-дизайна