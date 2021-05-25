Отрисовать два варианта первого экрана Landing Page

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка125 просмотров

Макеты в аттаче, ТЗ https://docs.google.com/document/d/1txVJIAMR1odYcVXu-HvqItYolp0Sl94eD949hO1qI4g/edit?usp=sharing

4 года назад
alex_vezhnin
Александр 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Frambuas
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
4 года назад
$50
4 дня
Escrow
Очень доволен сотрудничеством с Еленой! Что могу отметить: - в плане дизайна удалось получить именно то, что я хотел и даже лучше за счет ряда идей Елены. Мало того, работа пришлась по душе людям, которым обычно не нравится ничего - все договоренности по срокам были соблюдены в полной мере - Елена очень приятная в общении, быстро отвечает и задает правильные вопросы. Видно, что человеку нравится, что он делает и не все равно на итоговый результат. Однозначно рекомендую и буду обращаться еще!
Работа над проектом прошла успешно! Четкое ТЗ и конструктивное общение по проекту этому способствовало)) Мои лучшие рекомендации Александру как заказчику))

Заявки фрилансеров

Frambuas
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
4 года назад