Отрисовать два варианта первого экрана Landing Page

Очень доволен сотрудничеством с Еленой! Что могу отметить: - в плане дизайна удалось получить именно то, что я хотел и даже лучше за счет ряда идей Елены. Мало того, работа пришлась по душе людям, которым обычно не нравится ничего - все договоренности по срокам были соблюдены в полной мере - Елена очень приятная в общении, быстро отвечает и задает правильные вопросы. Видно, что человеку нравится, что он делает и не все равно на итоговый результат. Однозначно рекомендую и буду обращаться еще!