Дизайн нескольких страниц для сайта

Мы запускаем очень необычный проект - первый маркетплейс охранных услуг. И нам нужна твоя помощь!

Нужен человек, который классно нарисует 2 страницы за выходные. Предыдущие макеты отрисованы в "figma".

Пару макетов для понимания стилистики сайта прилагаю.

Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов:

1. сколько часов займет отрисовка каждой из страниц?

2. успеете ли закончить работ в воскресенье?

3. Сколько это будет стоить?