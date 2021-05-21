Дизайн сайта по автоматике ворот на фигме
Дизайн нескольких страниц для сайта
Мы запускаем очень необычный проект - первый маркетплейс охранных услуг. И нам нужна твоя помощь!
Нужен человек, который классно нарисует 2 страницы за выходные. Предыдущие макеты отрисованы в "figma".
Пару макетов для понимания стилистики сайта прилагаю.
Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов:
1. сколько часов займет отрисовка каждой из страниц?
2. успеете ли закончить работ в воскресенье?
3. Сколько это будет стоить?
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