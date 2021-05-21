Дизайн нескольких страниц для сайта

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Закрыт31 заявка1395 просмотров

Мы запускаем очень необычный проект - первый маркетплейс охранных услуг. И нам нужна твоя помощь!

Нужен человек, который классно нарисует 2 страницы за выходные. Предыдущие макеты отрисованы в "figma".

Пару макетов для понимания стилистики сайта прилагаю.

Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов:

1. сколько часов займет отрисовка каждой из страниц?

2. успеете ли закончить работ в воскресенье?

3. Сколько это будет стоить?

Figma
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