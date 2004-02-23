Современный дизайн интернет-магазинов, новостных и корпоративных сайтов, лендингов с крутым результатом и в точные сроки👍

👋 Привет!

Меня зовут Дмитрий и я веб-дизайнер из Москвы. Люблю современный и понятный дизайн, порядок на рабочем месте и своего котика)

С удовольствием пообщаюсь голосом с каждым заказчиком!

Обсуждаю все голосом по скайпу или телеграму. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим, ведь задача любого дизайна понять потребности заказчика.

Дизайн веб-сайтов

Главная страница — 50$

Адаптив главной страницы — 50$ ( Сюда входит 4 разрешения – Планшеты: 1000 и 768 px , Смартфоны: 480 и 320 px )

( Сюда входит – Планшеты: , Смартфоны: ) Каждый последующий блок + 8$

Сроки разработки:

Главная страница — 3-4 дня

Адаптив главной страницы — 1-2 дня все 4 разрешения

Работаю по предоплате в $50

Если вдруг мой вариант дизайна вам не понравится, и правками его не исправить (надо переделывать все с нуля), то не переживайте:

Я верну аванс

Понимаю, что вы потеряли время, поэтому я верну вам всю предоплату.

Кстати, все правки бесплатные!

Пишите, что хотите поправить. Количество правок не ограничено. Я сам не буду доволен, пока вам не правится результат работы.

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