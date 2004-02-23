Современный дизайн интернет-магазинов, новостных и корпоративных сайтов, лендингов с крутым результатом и в точные сроки👍
👋 Привет!
Меня зовут Дмитрий и я веб-дизайнер из Москвы. Люблю современный и понятный дизайн, порядок на рабочем месте и своего котика)
С удовольствием пообщаюсь голосом с каждым заказчиком!
Обсуждаю все голосом по скайпу или телеграму. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим, ведь задача любого дизайна понять потребности заказчика.
Дизайн веб-сайтов
- Главная страница — 50$
- Адаптив главной страницы — 50$ ( Сюда входит 4 разрешения – Планшеты: 1000 и 768 px, Смартфоны: 480 и 320 px )
- Каждый последующий блок + 8$
Сроки разработки:
- Главная страница — 3-4 дня
- Адаптив главной страницы — 1-2 дня все 4 разрешения
Работаю по предоплате в $50
Если вдруг мой вариант дизайна вам не понравится, и правками его не исправить (надо переделывать все с нуля), то не переживайте:
Я верну аванс
Понимаю, что вы потеряли время, поэтому я верну вам всю предоплату.
Кстати, все правки бесплатные!
Пишите, что хотите поправить. Количество правок не ограничено. Я сам не буду доволен, пока вам не правится результат работы.
Мои кошельки
- ЮMoney — 4100115883862826
- Visa — 4890494743152407
Я против войны в Украине!
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