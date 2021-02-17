soniagordeeva

Софья Гордеева soniagordeeva

 
21 годРоссия/Саратов
3 года на фриланс-бирже
Была
5 месяцев назад
Веб-дизайн/Сайты на Tilda

Привет! Меня зовут Соня и я – веб-дизайнер. Разработаю для вас аккуратный, эффектный и эффективный дизайн сайта с грамотной, продуманной структурой и адаптацией под различного рода устройства.

Вы можете обратиться ко мне, если вам нужен:

— сайт под ключ

— дизайн лэндинга/многостраничника/интернет-магазина

— редизайн сайта

— адаптивный дизайн

— дизайн отдельных карточек/баннеров/блоков/страниц

— прототип сайта

В работе со мной заказчики отмечают такие преимущества, как:

— пунктуальность и ответственность

— аккуратность в работе

— лёгкость коммуникации

— внимание к деталям

Давайте сотрудничать!

Дизайн сайтаРедизайн сайтаTilda
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
guest_16131380621634
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$8
10 баллов
3 года назад
Нужно разработать баннер для печати
Очень рекомендую к сотрудничеству данную девушку! Заказ был выполнен максимально быстро, гораздо раньше указанного срока. Результат меня очень порадовал. Очень коммуникабельная, вежливая и отзывчивая. Следует всем пожеланиям и указаниям. По вопросам дизайна баннеров буду обращаться теперь только к ней, так как соотношение цена/качество по-настоящему греет душу.
Определенно рекомендую в качестве заказчика. Заказ сформулирован четко, оплата была произведена вовремя, одним словом - мечта, а не заказчик)
Ответный отзыв