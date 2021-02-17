Веб-дизайн/Сайты на Tilda
Привет! Меня зовут Соня и я – веб-дизайнер. Разработаю для вас аккуратный, эффектный и эффективный дизайн сайта с грамотной, продуманной структурой и адаптацией под различного рода устройства.
Вы можете обратиться ко мне, если вам нужен:
— сайт под ключ
— дизайн лэндинга/многостраничника/интернет-магазина
— редизайн сайта
— адаптивный дизайн
— дизайн отдельных карточек/баннеров/блоков/страниц
— прототип сайта
В работе со мной заказчики отмечают такие преимущества, как:
— пунктуальность и ответственность
— аккуратность в работе
— лёгкость коммуникации
— внимание к деталям
Давайте сотрудничать!
Я против войны в Украине!
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
3 года назад
Очень рекомендую к сотрудничеству данную девушку! Заказ был выполнен максимально быстро, гораздо раньше указанного срока. Результат меня очень порадовал. Очень коммуникабельная, вежливая и отзывчивая. Следует всем пожеланиям и указаниям. По вопросам дизайна баннеров буду обращаться теперь только к ней, так как соотношение цена/качество по-настоящему греет душу.
Ответный отзыв
Определенно рекомендую в качестве заказчика. Заказ сформулирован четко, оплата была произведена вовремя, одним словом - мечта, а не заказчик)