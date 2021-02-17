Нужно разработать баннер для печати

$10
БаннерыЗавершен18 заявок730 просмотров
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Нужен романтический подарок на годовщину. Задумка - звездное небо над городом в день нашей встречи. (Ниже прикреплю фото для полного понимания). Детали работы обговорим лично.

3 года назад
guest_16131380621634
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
soniagordeeva
21 годРоссия
3 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
3 года назад
$8
1 день
Очень рекомендую к сотрудничеству данную девушку! Заказ был выполнен максимально быстро, гораздо раньше указанного срока. Результат меня очень порадовал. Очень коммуникабельная, вежливая и отзывчивая. Следует всем пожеланиям и указаниям. По вопросам дизайна баннеров буду обращаться теперь только к ней, так как соотношение цена/качество по-настоящему греет душу.
Определенно рекомендую в качестве заказчика. Заказ сформулирован четко, оплата была произведена вовремя, одним словом - мечта, а не заказчик)
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