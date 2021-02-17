Нужно разработать баннер для печати

Задача: Создать 3 баннера, в единый стиль. Компания занимается продаже фильтров для воды /* важный момент компания продает фильтры не только для дома, но для предприятия Основной сайт компании: https://biokit.ru/ Куда всё ...
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Нужен романтический подарок на годовщину. Задумка - звездное небо над городом в день нашей встречи. (Ниже прикреплю фото для полного понимания). Детали работы обговорим лично.
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