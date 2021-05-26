Дизайн Landing Page

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка100 просмотров

Здравствуйте, нужно разработать дизайн лендинга

Отправляйте ваши цены, условия, портфолио

4 года назад
guest_15715682654813
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Ustinov_web
34 года
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$80
5 дней
Escrow
Все качественно, в указанные сроки, с предложением своих идей и выполнением поправок. Рекомендую
Было комфортно работать над проектом, Артем полностью погружен в процесс и содействует выполнению работы. Грамотная постановка задачи и обратная связь.

Заявки фрилансеров

Ustinov_web
34 года
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн лендинга

    $67

    Задача сделать дизайн презентационного лендинга для крупного проекта. Для примера: https://partner.market.yandex.ru/welcome/partners

    Дизайн сайтов57 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн сайта и логотип

    Наша компания занимается производством силиконовых форм для заливки мыла, шоколада и тому подобное (Гугл в помощь) Наша аудитория 30+ Требуется сделать привлекательный и продающий дизайн сайта, а также логотип, чтобы мы потом могли ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать сайт

    Сделать сайт, нет дизайна и нет прототипа, нужно нарисовать с нуля дизайн и сверстать его. Есть только сайты которые нравятся Так же нужно коммерческое приглашение в стилистике сайта, сделать его нужно с дизайном в ...

    Дизайн сайтов44 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать дизайн для веб проекта

    https://drive.google.com/file/d/1B7YaYkVgiE2o9l9xVMoPCn6wAaN3BYsg/view?usp=sharing Программа для школы - для оценки детей не только по профильным предметам. Так же учителей Рейтинг будет по пяти направлениям (успеваемость, научные, спорт, творчество, волонтерство) оценивание будет раз в четверть, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад