(время прочтения 3 минуты)
Добро пожаловать на мой профиль
Не стану скрывать я начинающий веб-дизайнер, к работе отношусь ответственно и довожу
работу до идеала, всегда на связи и не пропадаю на середине работы, так как я
новичек и мне нужен опыт и отзывы цена на мою работу не высокая. Ниже я напишу
о том что я умею и как со мной связаться, и если вам подходит испоолнитель с
такими навыками и вас устраивает цена на начальном этапе – свяжитесь со мной
одним из указанных способов, я с радостью выполню ваш заказ.
Немного о том что я умею:
- Дизайн лендингов и сайтов-визиток
- Корпоративные сайты
- Редизайн сайтов
- Интернет-магазины
В каких программах я работаю:
- Figma
- Photoshop
- Adobe XD
Мое порфолио вы сможете найти перейдя по ссылке: https://www.behance.net/vikavika4
Связаться со мной можно:
- В телеграмм: @no_name6_6
- E-mail: [email protected]
- Воспльзовавшись личными сообщениями непосредственно на этом сайте
Узнать информацию подроднее можно связавшись со мной одним из указанных способов.
Спасибо что уделили внимание моему профилю!
Хорошего вам дня)
Портфолио
- Дизайн лендинга81 просмотр