Веб-дизайнер

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Добро пожаловать на мой профиль

Не стану скрывать я начинающий веб-дизайнер, к работе отношусь ответственно и довожу

работу до идеала, всегда на связи и не пропадаю на середине работы, так как я

новичек и мне нужен опыт и отзывы цена на мою работу не высокая. Ниже я напишу

о том что я умею и как со мной связаться, и если вам подходит испоолнитель с

такими навыками и вас устраивает цена на начальном этапе – свяжитесь со мной

одним из указанных способов, я с радостью выполню ваш заказ.

Немного о том что я умею:

- Дизайн лендингов и сайтов-визиток

- Корпоративные сайты

- Редизайн сайтов

- Интернет-магазины

В каких программах я работаю:

- Figma

- Photoshop

- Adobe XD

Мое порфолио вы сможете найти перейдя по ссылке: https://www.behance.net/vikavika4

Связаться со мной можно:

- В телеграмм: @no_name6_6

- E-mail: [email protected]

- Воспльзовавшись личными сообщениями непосредственно на этом сайте

Узнать информацию подроднее можно связавшись со мной одним из указанных способов.

Спасибо что уделили внимание моему профилю!

Хорошего вам дня)