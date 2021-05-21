Веб-дизайнер для создания подписного лендинга с регистрацией на вебина

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок644 просмотра

Необходимо создать стильный лендинг для сбора подписчиков на вебинар на Вордпрессе в плагине Элементор. Есть версия Pro.

Имеется готовый текст и структура, нужно все красиво оформить. Всего 7-8 экранов.

Планируется регулярное сотрудничество.

Требования к исполнителю:

1. Обязательный навык - опыт в инфомаркетинге, умение разрабатывать грамотную структуру продающих страниц. Проще говоря, нужно уметь делать не только стильные, запоминающиеся, но и самое главное конвертирующие лендинги.

2. Также важно умение работать с html, скриптами (нужно уметь настраивать формы подписок, меняющуюся дату регистрации на вебинар и др).

3. Приветствуется навыки копирайтинга.

Обязательные условия для сотрудничества:

1. На заявку отвечайте только в том случае, если есть опыт и знание Элементора. Дизайнеров с Тильды, а также веб-студии просьба не беспокоить.

2. Обязательно присылайте проверяемое портфолио и сразу указывайте диапазон цен на услуги.

Цена договорная

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