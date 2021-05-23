Подправить тему Word Press

Нужно настроить вывод миниатюры на главной странице в теме OceanWP. По умолчанию картинки миниатюра записи публикуется во весь размер, но Я пыталась настроить обрезку что бы после обрезки миниатюра становилась именно нужного размера, но ничего не выходит...публикуется всё по старому. подозреваю что там нужно дописать что то, что бы оно выводило миниатюру после обрезки, но что именно не знаю.

Подробней скрины могу скинуть в телеграмм. контакты в профиле.