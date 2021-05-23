Нужно красиво оформить превью для работ + презентации к ним. Примеры превью что мне нравятся я покажу.Так же и примеры по оформлению кейсов. Меня интересует примерная цена. И примеры если вы уже ...
Подправить тему Word Press
Нужно настроить вывод миниатюры на главной странице в теме OceanWP. По умолчанию картинки миниатюра записи публикуется во весь размер, но Я пыталась настроить обрезку что бы после обрезки миниатюра становилась именно нужного размера, но ничего не выходит...публикуется всё по старому. подозреваю что там нужно дописать что то, что бы оно выводило миниатюру после обрезки, но что именно не знаю.
Подробней скрины могу скинуть в телеграмм. контакты в профиле.
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