Оформить кейс на Behance

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Закрыт17 заявок1176 просмотров

Нужно красиво оформить превью для работ + презентации к ним.

Примеры превью что мне нравятся я покажу.Так же и примеры по оформлению кейсов.

Меня интересует примерная цена.

И примеры если вы уже такое делали.

Кол-во работ для оформления на Behance будет много!

Вот кейс: https://www.behance.net/juicyart

4 года назад
Juicy-ART
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