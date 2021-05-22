Требуется изготовить пару лендинг страниц - "категория товаров" и "карточка товара" Натягиваться они будут на уже готовый сайт, потом стиль уже имеется Более подробно пришлю в личку. Тематика - игровые компьютеры ...
Оформить кейс на Behance
Нужно красиво оформить превью для работ + презентации к ним.
Примеры превью что мне нравятся я покажу.Так же и примеры по оформлению кейсов.
Меня интересует примерная цена.
И примеры если вы уже такое делали.
Кол-во работ для оформления на Behance будет много!
Вот кейс: https://www.behance.net/juicyart
Заявки фрилансеров
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