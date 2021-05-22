Оформить кейс на Behance

Нужно красиво оформить превью для работ + презентации к ним.

Примеры превью что мне нравятся я покажу.Так же и примеры по оформлению кейсов.

Меня интересует примерная цена.

И примеры если вы уже такое делали.

Кол-во работ для оформления на Behance будет много!

Вот кейс: https://www.behance.net/juicyart