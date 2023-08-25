Веб-дизайнер Гаухар

Всем привет!

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Меня зовут Гаухар, и я веб-дизайнер из Казахстана. В данный момент обучаюсь на магистратуре на специальность Бизнес аналитика. Веб-дизайном увлекаюсь с 2015 года, более углубленно начала изучать с 2018 года и с тех пор каждый день стараюсь улучшать свои навыки. На моем опыте разработка дизайна landing page, интернет-магазина, сайта-визитки, баннеры, а также мобильные версии сайтов и дизайн мобильных приложений. Люблю когда клиент знает чего хочет, поверьте, в этом случае результат получается бомбическим)) Я заинтересована в том, чтобы дизайн был не только визуально красивым, но и легким в использовании для Ваших клиентов и за счет этого приносил Вам доход.

Работаю по предоплате 50%

Я начну работу сразу после получения предоплаты. В нашем мире может случится всякое, и если вдруг вам не понравится мой дизайн, то я обязательно верну вашу предоплату. Потому что такое бывает, что люди не сходятся во вкусах.

Но в основном такого не случается! Я очень ответственно подхожу к разработке дизайна, учитываю все пожелания и пару дней изучаю конкурентов и аналоги. Поэтому я постараюсь исправлять недочеты молниеносными правками!

Правки

Правки у меня бесплатные! Пишите что вы бы хотели поменять - исправлю с кратчайшие сроки. Но не стоит путать правки, с дополнительным функционалом и дополнительными страницами, которые не были оговорены с самого начала.

Общение

Я готова обсудить проект как в переписке, так и аудио/видео звонком. Всегда на связи в Телеграм!

Обо мне

Мой Behance: https://www.behance.net/gauxarsultanova

Мой LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/gaukharsultan/

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Надеюсь на плодотворное сотрудничество!