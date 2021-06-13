Разработать дизайн для landing page

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Завершен70 заявок1564 просмотра

На основе Инстаграм(https://instagram.com/braslet_lavka) аккаунта (фотографии, основные цвета, ...) разработать дизайн для landing page.

Основные блоки вижу такие (можете предложить свой вариант):

1. Верхний блок с навигацией, логотипом и заглавной картинкой

2. Блок с фотографиями

3. Блок с конструктором (для него дизайн не нужен, просто отвести под него место)

4. Отзывы

5. Контакты

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aszemcov
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Выбранный исполнитель

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$100
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Приятно работать. Хорошая работа и всё вовремя.
Рекомендую Алексея. Грамотно поставлена задача, своевременная оплата.

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