Делаю дизайн сайтов. Классно, стильно и вкусно!
Добрый день! 落 Меня зовут Анастасия, занимаюсь дизайном сайтов более пяти лет. Помогу воплотить вашу мечту, сделать сайт удобным, стильным, работающим и адаптивным! Работаю в Figma, AP, AI.
✔ Дизайн для:
• Интернет-магазин
• Landing page
• Сайт визитка
• Корпоративный сайт
• Интернет каталог
• Блог
• Новостные порталы
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Варианты первого экрана18 просмотров
- Дизайн главной страницы16 просмотров
- Главная страница для продажи АКБ21 просмотр
- Главная страница для сайта по продаже септиков16 просмотров
- Сайт для магазина одежды68 просмотров
- Сайт квиз59 просмотров
- Сайт по продаже велосипедов48 просмотров
- Концепт сайта для сериала DARK51 просмотр
- Сайт для магазина игр37 просмотров
- Лендинг для приюта39 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
4 года назад
Приятный исполнитель. Четко выполнила поставленную задачу. Рекомендую!
Ответный отзыв
Первый заказчик на этом сайте и сразу такой приятный человек! Спасибо за полное объяснение задачи. Удачи!