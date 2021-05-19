anastasiauiux

Анастасия anastasiauiux

 
27 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Делаю дизайн сайтов. Классно, стильно и вкусно!

Добрый день! 落 Меня зовут Анастасия, занимаюсь дизайном сайтов более пяти лет. Помогу воплотить вашу мечту, сделать сайт удобным, стильным, работающим и адаптивным! Работаю в Figma, AP, AI.

✔ Дизайн для:

• Интернет-магазин

• Landing page

• Сайт визитка

• Корпоративный сайт

• Интернет каталог

• Блог

• Новостные порталы

Отзывы заказчиков

maksim112
Максим 
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Фавикон
Приятный исполнитель. Четко выполнила поставленную задачу. Рекомендую!
Первый заказчик на этом сайте и сразу такой приятный человек! Спасибо за полное объяснение задачи. Удачи!
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