Фавикон

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен1 заявка389 просмотров

попробовать вырезать https://yadi.sk/i/Kt2J8y0DVKPNDA

Размеры:

16x16

76x76

120x120

152x152

4 года назад
maksim112
Максим 
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

anastasiauiux
Анастасия 
27 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$1
1 день
Escrow
Приятный исполнитель. Четко выполнила поставленную задачу. Рекомендую!
Первый заказчик на этом сайте и сразу такой приятный человек! Спасибо за полное объяснение задачи. Удачи!

Заявки фрилансеров

anastasiauiux
Анастасия 
27 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад