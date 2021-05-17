Требуется разработать 20 иконок в единой стилистике для сайта. Прилагайте примеры ваших работ в этом направлении. Условия обсудим с понраввшимися кандидатами.
Сделать стикер пак (наклейки)
Нужно создать стикерпак коллаборацию игры standoff, клана VSq и блогера. Есть изображения аркан (во вложении) из игры, есть исходники принтов мерча блогера (предоставим исполнителю). Размер стикерпака А5.
Результат работы:
Карточка на сайт размером 1000*1000 (вес не более 1 мб)
Исходник для типографии
Форма вырубки
Заявки фрилансеров
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