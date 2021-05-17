Сделать стикер пак (наклейки)

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт4 заявки537 просмотров

Нужно создать стикерпак коллаборацию игры standoff, клана VSq и блогера. Есть изображения аркан (во вложении) из игры, есть исходники принтов мерча блогера (предоставим исполнителю). Размер стикерпака А5.

Результат работы:

Карточка на сайт размером 1000*1000 (вес не более 1 мб)

Исходник для типографии

Форма вырубки

4 года назад
motoya
Павло 
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