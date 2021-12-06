Копирайтер, веб-дизайнер

Добрый день!

Пишу продающие и бизнес-тексты. Формулирую УТП, выявляю потребности клиентов, органично вписываю СЕО-фразы без переспама и объясняю, почему выгоднее обратиться к вам. Составлю:

- Текст для главной, «О нас».

- Описание услуг и категорий.

- Коммерческое предложение (+ дизайн).

- Лендинг (текст, прототип, макет в Figma, сайт на Тильде).

- Креативное продающее описание (сторителлинг).

- Пресс-релиз.

Задавайте вопросы в ЛС. Всегда выполняю взятые обязательства.

Обращайтесь!