Копирайтер, веб-дизайнер
Добрый день!
Пишу продающие и бизнес-тексты. Формулирую УТП, выявляю потребности клиентов, органично вписываю СЕО-фразы без переспама и объясняю, почему выгоднее обратиться к вам. Составлю:
- Текст для главной, «О нас».
- Описание услуг и категорий.
- Коммерческое предложение (+ дизайн).
- Лендинг (текст, прототип, макет в Figma, сайт на Тильде).
- Креативное продающее описание (сторителлинг).
- Пресс-релиз.
Задавайте вопросы в ЛС. Всегда выполняю взятые обязательства.
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Портфолио
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