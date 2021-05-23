Разработка дизайна магазина для WordPres

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Закрыт32 заявки1505 просмотров

Разработка дизайна для магазина (WordPress)

1. Требуется разработать дизайн для интернет магазина + верстка + насадка на WP

2. Пример функционал и страницы сайта https://goldstar-marketing.uk/https://woorke.com/buy/trustpilot тематика сайта одинаковая ! Продажа обзоров для

Trustpilot, Sitejabber, Reviews.co.uk/Reviews.IO, Tripadvisor, scamadviser.com Google Maps .Yellow page

WordPress
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