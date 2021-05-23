Нужно настроить вывод миниатюры на главной странице в теме OceanWP. По умолчанию картинки миниатюра записи публикуется во весь размер, но Я пыталась настроить обрезку что бы после обрезки миниатюра становилась именно нужного размера, но ...
Разработка дизайна магазина для WordPres
Разработка дизайна для магазина (WordPress)
1. Требуется разработать дизайн для интернет магазина + верстка + насадка на WP
2. Пример функционал и страницы сайта https://goldstar-marketing.uk/ , https://woorke.com/buy/trustpilot тематика сайта одинаковая ! Продажа обзоров для
Trustpilot, Sitejabber, Reviews.co.uk/Reviews.IO, Tripadvisor, scamadviser.com Google Maps .Yellow page
Заявки фрилансеров
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