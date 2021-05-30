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Прорисовка логотипа для сайта по тематике: Подписки на журналы
Всем добрый вечер :)
Необходимо прорисовать простой минималистичный логотип для сайта про журналы. Это будет лендинг, на котором будут размещены журналы, для которых можно будет приобрести подписку онлайн (цифровую или в бумажном виде).
Цвета логотипа:
- Красный - код цвета #b30d00
- Зеленый - код цвета #00933e
- Серый - код цвета #575757
- Magazinesspot.co.uk
- Magazine Subscriptions
- Учитывая название домена можно использовать на логотипе значок какого-то пункта, точки на карте, киоска, все что связано со словом "spot".
- Предпочитается стиль минимализм.
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