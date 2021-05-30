Прорисовка логотипа для сайта по тематике: Подписки на журналы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок977 просмотров

Всем добрый вечер :)

Необходимо прорисовать простой минималистичный логотип для сайта про журналы. Это будет лендинг, на котором будут размещены журналы, для которых можно будет приобрести подписку онлайн (цифровую или в бумажном виде).

Цвета логотипа:

  • Красный - код цвета #b30d00
  • Зеленый - код цвета #00933e
  • Серый - код цвета #575757
Надписи, которые можно использовать:

Дополнительные пожелания:

  • Учитывая название домена можно использовать на логотипе значок какого-то пункта, точки на карте, киоска, все что связано со словом "spot".
  • Предпочитается стиль минимализм.
Буду ждать ваших предложений по цене и срокам. Спасибо!
4 года назад
dontslow9
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3 года назад

Выбранный исполнитель

vzdes
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9 месяцев назад
4 года назад
$30
5 дней
Сотрудничаю с Валерией уже во второй раз) Остался доволен тем, что она прислала мне сразу несколько вариантов лого и выдала все в комплекте так, чтобы я мог поочередно адаптировать их на сайт и выбрать наилучшее для себя. По срокам тоже получилось все "на слово". Спасибо большое и до следующих заказов!
Точное ТЗ, хорошая коммуникация и быстрая отплата. Спасибо Вам, приятно с Вами работать)

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