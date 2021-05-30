Прорисовка логотипа для сайта по тематике: Подписки на журналы

Сотрудничаю с Валерией уже во второй раз) Остался доволен тем, что она прислала мне сразу несколько вариантов лого и выдала все в комплекте так, чтобы я мог поочередно адаптировать их на сайт и выбрать наилучшее для себя. По срокам тоже получилось все "на слово". Спасибо большое и до следующих заказов!