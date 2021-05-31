Нужно сделать дизайн веб-сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен20 заявок400 просмотров

Всем привет. Нужно сделать дизайн сайта (полностью адаптивный дизайн) Сайт среднего размера, сроки и суммы уже в личку. Жду ваших предложений.

4 года назад
MyBetka
31 год
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

kindrati
27 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$50
2 дня
Escrow
Для проекта мне нужен был спец в UX . Работа выпонена на высшем уровне. Сотрудничать было приятно и легко, всегда на связи и есть внимательность к деталям. Обязательно вернусь с новым проектом)
Андрей адекватный и понимающий заказчик с интересными проектами. Будет круто снова поработать)

Заявки фрилансеров

kindrati
27 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Татьяна
 
31 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
4 года назад
Артём
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 дня назад
28 отзывов
4 года назад
Наталья
 
51 год
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Андрей
 
42 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
209 отзывов(-3)
4 года назад
Богдан
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
день назад
24 отзыва
4 года назад
Алексей
 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
610 отзывов
4 года назад
#1
Дизайн сайтов
Дмитрий
 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Яна
 
33 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
2 отзыва(-1)
4 года назад
Марина
 
43 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
119 отзывов
4 года назад
Александр
 
34 года
11 лет в сервисе
Был
7 дней назад
139 отзывов
4 года назад
Владимир
 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 часа назад
180 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
18 часов назад
27 отзывов
4 года назад
Александр
 
31 год
10 лет в сервисе
Был
16 дней назад
319 отзывов
4 года назад
Алексей
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Никита
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Андрей
 
44 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Эмирлан
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Владимир
 
32 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
11 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Дизайн сайтов

  • Похожие заказы

  • Дизайн небольшого сайта по садовым материалам

    $67

    Добрый день! Нужно нарисовать главную страницу сайта + 2 внутренние. Тематика - продажа плодородного грунта самосвалами и садовых товаров в мешках. Примеры страниц, которые нравятся по оформлению: http://ndn154.ru/category/sypuchie-materialy/shheben/ ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайнер на доработку сайта компании

    Тринспортной компании нужен дизайнер, который доработает сайт транспортной компании. Обьемы задач: перерисовать некоторые иконки на лендингах. Полностью разработать и нарисовать личный кабинет пользователя со всеми сопутствующими страницами. Нарисовать несколько банеров и др промоматериалов. ...

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нарисовать современный дизайн для мебельного сайта

    Нарисовать в фигме современный дизайн для мебельного сайта (шкафы )  Пока три страницы: Главная, категории и карточка.  Хотелось чтобы взялся за работу специалист который знает где какие блоки лучше разместить. И который сможет предложить дельные ...

    Figma
    Дизайн сайтов81 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Прорисовка логотипа для сайта по тематике: Подписки на журналы

    Всем добрый вечер :) Необходимо прорисовать простой минималистичный логотип для сайта про журналы. Это будет лендинг, на котором будут размещены журналы, для которых можно будет приобрести подписку онлайн (цифровую или в бумажном ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Веб-дизайн в FIGMA для Behance и не только

    Привет, креативные дизайнеры! Хочу разработать красивый универсальный шаблон для презентации проекта на Behance. Только в FIGMA! Нужна 1 страница универсального дизайна, в котором можно просто заменить одни картинки ...

    Figma
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Разработать дизайн сайта

    $760

    Нужно разработать адаптивный дизайн сайта: главная страница и несколько внутренних. Подробное ТЗ и пожелания обсудили.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад