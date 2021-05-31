Здравствуйте. Если вы хотите рассказать историю через видео. Нужно делать это хорошо. Для этого я здесь!
Здравствуйте. Меня зовут Андрей и я уже более 3 лет работаю с контентом.
Сейчас я пишу вам, как сценарист, и моя цель здесь — вместе с вами создать продукт, который будет нести нужные эмоции зрителям.
Мой опыт - это сотрудничество с рекламными агентствами и маркетинг директорами, с национальными event и блогерами, с образовательными и развлекательными проектами.
Я работал как в коммерции, так и с общественными проектами. Как с бизнесом так и с кино.
Мой опыт и навыки, помогут нам написать сценарий и создать видео, которое оставит вашего зрителя в восторге.
Я стремлюсь к совершенству. Свяжитесь и мы обсудим, как ваш следующий проект может стать успешным.
Портфолио
- Сценарий видео для канала Ridddle194 просмотра
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