Здравствуйте. Если вы хотите рассказать историю через видео. Нужно делать это хорошо. Для этого я здесь!

Здравствуйте. Меня зовут Андрей и я уже более 3 лет работаю с контентом.

Сейчас я пишу вам, как сценарист, и моя цель здесь — вместе с вами создать продукт, который будет нести нужные эмоции зрителям.

Мой опыт - это сотрудничество с рекламными агентствами и маркетинг директорами, с национальными event и блогерами, с образовательными и развлекательными проектами.

Я работал как в коммерции, так и с общественными проектами. Как с бизнесом так и с кино.

Мой опыт и навыки, помогут нам написать сценарий и создать видео, которое оставит вашего зрителя в восторге.

Я стремлюсь к совершенству. Свяжитесь и мы обсудим, как ваш следующий проект может стать успешным.