Дизайн и макет для e-mail письма

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Закрыт4 заявки404 просмотра

Требуется разработать дизайн и подготовить html-макет для e-mail письма согласно техническому заданию.

Техническое задание высылаем по запросу. Цена обсуждается.

HTML
4 года назад
JadBruno
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