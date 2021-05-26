Всем привет. Нужно сделать дизайн сайта (полностью адаптивный дизайн) Сайт среднего размера, сроки и суммы уже в личку. Жду ваших предложений.
Дизайн и макет для e-mail письма
Требуется разработать дизайн и подготовить html-макет для e-mail письма согласно техническому заданию.
Техническое задание высылаем по запросу. Цена обсуждается.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
- $67
Добрый день! Нужно нарисовать главную страницу сайта + 2 внутренние. Тематика - продажа плодородного грунта самосвалами и садовых товаров в мешках. Примеры страниц, которые нравятся по оформлению: http://ndn154.ru/category/sypuchie-materialy/shheben/ ...Завершен4 года назад
Тринспортной компании нужен дизайнер, который доработает сайт транспортной компании. Обьемы задач: перерисовать некоторые иконки на лендингах. Полностью разработать и нарисовать личный кабинет пользователя со всеми сопутствующими страницами. Нарисовать несколько банеров и др промоматериалов. ...Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт4 года назад
Нарисовать в фигме современный дизайн для мебельного сайта (шкафы ) Пока три страницы: Главная, категории и карточка. Хотелось чтобы взялся за работу специалист который знает где какие блоки лучше разместить. И который сможет предложить дельные ...Дизайн сайтов81 заявкаЗакрыт4 года назад
Всем добрый вечер :) Необходимо прорисовать простой минималистичный логотип для сайта про журналы. Это будет лендинг, на котором будут размещены журналы, для которых можно будет приобрести подписку онлайн (цифровую или в бумажном ...Завершен4 года назад
Подробности в ТЗ , новички без отзывов мимо.Завершен4 года назад
Привет, креативные дизайнеры! Хочу разработать красивый универсальный шаблон для презентации проекта на Behance. Только в FIGMA! Нужна 1 страница универсального дизайна, в котором можно просто заменить одни картинки ...Завершен4 года назад
- $760
Нужно разработать адаптивный дизайн сайта: главная страница и несколько внутренних. Подробное ТЗ и пожелания обсудили.Завершен4 года назад