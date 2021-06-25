В приложении бланк коммерческого предложения фирмы на полторы страницы. Нужно сделать для него красивый дизайн.

То есть все блоки и элементы оставляем на своих местах, но оформляем это красиво)

Для примера фирменного стиля можно посмотреть наш сайт: famaga(точка)ru

Логотип и шрифты я дам (исходники). Так же могу дать ссылку на дизайн сайта в фигме (если надо)