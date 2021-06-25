Дизайн КП

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен22 заявки581 просмотр

В приложении бланк коммерческого предложения фирмы на полторы страницы. Нужно сделать для него красивый дизайн.

То есть все блоки и элементы оставляем на своих местах, но оформляем это красиво)

Для примера фирменного стиля можно посмотреть наш сайт: famaga(точка)ru

Логотип и шрифты я дам (исходники). Так же могу дать ссылку на дизайн сайта в фигме (если надо)

Figma
4 года назад
Vikrupnov
Виктор 
41 год
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

ToStart
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$40
2 дня
Escrow
Хороший дизайнер. Был на связи, оперативно вносил правки, за сутки все сделал. Рекомендую!
Отличный заказчик, точное ТЗ, быстрая оплата! Был рад сотрудничеству!!

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